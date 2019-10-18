Президент: новые пошлины США вредят Европе, включая Литву, и Америке

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что новые таможенные пошлины США для Евросоюза (ЕС) принесут урон экономике по обе стороны Атлантики, включая и бизнес Литвы.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Это, конечно, вредит всем, и самим США, и Европе. Для Литвы это тоже невыгодное решение, поскольку в последнее время США был интересным и динамично растущим рынком для наших товаров", – сказал Г. Науседа журналистам в Брюсселе.

Введенные в пятницу США таможенные пошлины могут нанести серьезный удар по экспортерам литовских молочных продуктов, так как 25%-ный тариф распространяется и на них.

Еврокомиссия заявила, что ей придется принять ответные меры.

По словам Г. Науседы, на заседании Европейского совета в пятницу тема торговой войны не обсуждалась.

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