Во вторник по конференц-звонку президент обсудил подготовку к выборам и ход уже начавшегося досрочного голосования с председателем Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаурой Матьйошайтите и главой общественной организации "Белые перчатки" (Baltosios pirstines) Марией Шарайте.
Как сообщила администрация президента, во время беседы обсуждалось досрочное голосование на парламентских выборах, возможные нарушения и их превенция. Президент интересовался тем, какие дополнительные меры безопасности применяются в связи с угрозой коронавируса, и как проходит подготовка к основному дню голосования – воскресенью.
"Необходимо обеспечить, чтобы выборы проходили слаженно, и чтобы граждане могли воспользоваться правом голосования", – отметил руководитель страны.
Президент обратил внимание на вяло идущую регистрацию для голосования избирателей, находящихся на изоляции по причине заболевания коронавирусом или контактов с заболевшими. Глава Литвы поинтересовался, было ли сделано все, чтобы люди, находящиеся в самоизоляции, своевременно получили информацию о возможности голосовать на дому.
Как отмечается в сообщении администрации президента, глава ГИК обеспечила, чтобы лица, которые изолировались на территории своего избирательного участка, могли предоставить заявления о голосовании на дому до субботы включительно.
Парламентские выборы состоятся 11 октября, с понедельника по четверг проходит досрочное голосование.
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