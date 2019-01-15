Монкявичюс до сих пор занимал пост ректора университета им. Миколаса Рёмериса. Он в четвертый раз займет пост министра образования Литвы.
"Президент уже подписала декрет о назначении Монкявичюса министром образования, науки и спорта", – сказала журналистам советник президента по вопросам образования, науки и культуры Рута Качкуте.
На этом посту Монкявичюс сменит уволенную месяц назад Юргиту Пятраускене.
Министерство образования уже сейчас реализует реформу вузов Литвы, планирует реорганизовать подчиненные министерству учреждения.
Советник президента подчеркнула, что для реформы в системе образования требуются поддержка всего общества.
"Президент надеется, что новому министру образования, науки и спорта удастся прийти к соглашению по необходимым реформам, и внедрению новшеств, а академическая общественность сама охотно начнет внедрять эти новшества", – сказала Качкуте.
62-летний Монкявичюс был министром образования в трех правительствах: в 11-ом правительстве премьера Роландаса Паксаса в 2000-2001 гг., в 12-ом правительстве Альгирдаса Бразаускаса в 2001-2004 гг., в 14-ом правительстве премьера Гедиминаса Киркиласа в 2006-2008 гг.
В 2000-2008 гг. он дважды избирался в сейм и работал в составе фракции Нового союза (социал-либералов).
С 2010 года он пять лет был деканом Факультета политики и менеджмента Университета им. Миколаса Рёмериса, а в 2015 году был избран его ректором.
Он также работал помощником ректора Шяуляйского университета, был деканом Факультета социальных наук.
Президент назначила Монкявичюса министром образования Литвы
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