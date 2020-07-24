Президент назначил Ремигиюса Бридикиса замдиректором ДГБ еще на один срок полномочий

Президент подписл декрет с учетом представления директора ДГБ Дарюса Яунишкиса.

По данным офиса президента, Р. Бридикис начал карьеру в 1995 году в Департаменте охраны руководства (ДОР), служил в Силах спецопераций (ССО) Вооруженных сил Литвы, участвовал в трех миссиях ССО в Афганистане, исполнял обязанности офицера Штаба спецопераций НАТО.

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С 2013 года до 2015 года Р. Бридикис работал заместителем начальника штаба ССО по вопросам операций и обучения.

Р. Бридикис получил степень магистра в Вильнюсском педагогическом университете, обучался в Балтийском оборонном колледже в Эстонии.

Р. Бридикис в прошлом году упоминался в истории с предоставленным информатором материаое о действиях ДГБ накануне президентских выборов.

Сотрудник разведки, который предоставил информацию парламентариям, утверждал, что Р. Бридикис распорядился проверить информацию о лицах, связанных с окружением бывшего тогда кандидатом в президенты Г. Науседы. Информатор считал, что такие действия могли быть незаконными.

Проведя расследование, парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне констатировал, что ДГБ действовал на законном основании, однако предписал отказаться от практики устных поручений о проверке лиц.