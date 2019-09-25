"Наши обязательства в деле трансатлантической обороны и безопасности обсудили в беседе с Дональдом Трампом. Во время знакомства я пригласил президента США посетить Литву", – писал Науседа на своей странице в фейсбуке.
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