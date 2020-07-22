"Достигнутое в Брюсселе во вторник соглашение должен ратифицировать Сейм. Президент надеется, что это произойдет осенью, во время осенней сессии. Президент надеется, что все парламентские партии единодушно поддержат достигнутое в Европейском совете соглашение", - передал BNS позицию президента его представитель Антанас Бубнялис.

После того, как лидеры ЕС договорились о Фонде восстановления европейской экономики, дискуссии о нем в среду переместились в Сейм Литвы. Вопрос рассмотрел Комитет по европейским делам.

Председатель этого комитета, социал-трудовик Гедиминас Киркилас прогнозирует, что литовские политики единодушно утвердят решения о фонде.

Его заместитель, представитель оппозиционных консерваторов Жигимантас Павилёнис говорит, что дискуссии в Литве возникнут об использовании заимствованных средств.

"Было бы странно, если бы мы не ратифицировали, это дополнительные финансы, и для нас важно этот вопрос как можно скорее решить", - сказал BNS Г. Киркилас.

Ж. Павилёнис отметил, что заимствованные деньги придется возвращать, и только от властей будет зависеть, насколько эффективно будут вложены полученные средства.

После того, как лидеры ЕС во вторник договорились о Фонде восстановления европейской экономики, парламенты стран Европы в ближайшие месяцы должны будут определиться, разрешить ли Еврокомиссии (ЕК) позаимствовать на рынках 750 млрд евро, чтобы из этих средств предоставлялась помощь странам, пострадавшим от вызванного коронавирусом кризиса.

Из нового фонда в качестве безвозмездной помощи государствам будет выделено 390 млрд евро, остальное будет предоставляться в виде кредитов. Для Литвы предусмотрено 2,4 млрд евро субсидий, страна сможет получить из фонда в кредит 3 млрд евро.

Вместе с фондом руководители стран-членов ЕС также утвердили бюджет ЕС на 2021-2027 годы размером более триллиона евро. Его ратификации в Сейме не требуется.