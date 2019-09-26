"Ж. Ширак был политиком международного уровня, настоящим европейцем, искренне верившим в идею единой Европы и последовательно проводившим ее в жизнь лидером. Занимая пост президента Франции, он во многом содействовал расширению не только Евросоюза (ЕС), но и НАТО, объединяя страны и принимая решительные исторические для Европы решения", – говорится в обнародованных в четверг соболезнованиях Г. Науседы.
"Президент останется в людской памяти как особенно уважаемый и почитаемый руководитель государства, и преданный патриот страны", – говорится в соболезнованиях.
По словам Г. Науседы, состоявшийся в 2001 году визит Ж. Ширака Литва вспоминает как дружеское ободрение добиваться членства в ЕС и НАТО.
Ж. Ширак был президентом Франции в 1995–2007 годах. Он умер в четверг в возрасте 86 лет.
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