Она заявила это в связи с пробивающей себе дорогу в Cейме инициативой расследовать незаконное влияние заинтересованных лиц на политические процессы в периоды правления двух прежних правительств.
"Я могу очень четко сказать, что если целью комиссии в том числе будет и попытка напугать меня или заставить меня замолчать, чтобы я не критиковала действия правящих, то комиссия этой цели точно не достигнет", - сказала в интервью радио LRT президент.
"Если я буду видеть антиконституционное поведение, ограничение прав и свобод людей, а также неграмотные или коррумпированные решения, то я буду очень внятно называть и останавливать такие действия в рамках своей компетенции и конституционных полномочий", - добавила глава государства.
Новая комиссия должна заняться расследованием влияния на политические процессы, назначения высокопоставленных должностных лиц и принятие законов в 2008-2016 гг.
"Крестьяне" ранее говорили, что хотят расследовать переписку президента Грибаускайте с тогдашним главой либералов, ныне подозреваемым в деле о политической коррупции Элигиюсом Масюлисом.
Сейм в начале июня утвердил выводы парламентского расследования Комитета сейма по национальной безопасности и обороне. В них угрозой государственному устройству и национальной безопасности признаны незаконные действия российской энергетической компании "Росатом" и коммерческого концерна MG Baltic.
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