Президент Литвы: Закон о национальных меньшинствах точно не повредит

По его словам, подобный правовой акт не повредит литовскому обществу. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Клайпеде, приуроченной к юбилейному "Празднику моря".

В марте этого года премьер-министр Саулюс Сквернялис, выступая в Клайпеде перед избирателями, высказался за принятие упомянутого закона, подчеркнув, что он уже много лет пылится в сеймовских кейсах. Основная причина такой неспешности кроется в том, что политические силы не могут договориться о том, как правильно толковать понятие “меньшинство”. На данный момент единство мнений отсутствует. Тем не менее, глава правительства выразил намерение принять Закон о нацменьшинствах до конца срока полномочий действующего кабинета, то есть до 2020 года.

На вопрос о том, готов ли президент поддержать закон, вокруг которого идут споры, Гитанас Науседа ответил положительно, отметив, что он, как минимум, не ухудшит положение дел.

“У меня нет какого бы то ни было жесткого и категоричного мнения, поскольку права нацменьшинств застолблены или лучше сказать - инкорпорированы в другие наши законы, но, по всей вероятности, Закон о национальных меньшинствах точно не повредит, - сказал президент, подчеркнув, что приветствует намерения Саулюса Сквернялиса. - Очень приятно слышать, что премьер намеревается успеть рассмотреть и принять этот закон в ходе этого срока полномочий, поскольку до конца осталось не так и много, а для того, чтобы принять законы, как вы знаете, нужно проделать длинный путь”, - констатировал Гитанас Науседа.

Приоритеты меняются

Напомним, что накануне к правящей коалиции присоединилась партия “Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей” (ИАПЛ-СХС), председателем которой является депутат Европейского парламента (ЕП) Вальдемар Томашевский. В ходе переговоров о получении новых постов его политической силе отошли два министерских портфеля - МВД и Минтранспорта. Несмотря на то, что эта партия представляет себя ключевой силой, отстаивающей права нацменьшинств, во время встречи с президентом Вальдемар Томашевский не поднимал вопрос о принятии Закона о национальных меньшинствах, говоря о приоритетах работы нового парламентского большинства и обновленного кабмина.

“Мы не говорили о Законе о национальных меньшинствах. Мы говорили о формировании правящей коалиции и о том, как он представляет в ней роль своей польской партии”, - сказал президент, отвечая на вопрос, затрагивал ли лидер ИАПЛ-СХС вопросы межнациональных отношений в контексте действующей правовой базы во время их последней встречи в президентском дворце.

Считается, что Закон о национальных меньшинствах должен систематизировать, усилить и четко определить языковые, образовательные, культурные и прочие права нацменьшинств, которые сейчас гарантируют отдельные конституционные установки и разнообразные правовые акты, вследствие чего те или иные политики трактуют каждое положение по-своему, руководствуясь своими оценками и политической конъюнктурой.

Основные вопросы, которые должен регламентировать новый закон, касаются сохранения образования на родном языке, поддержки государственных школ с преподаванием на русском и польском языках, возможностей вести официальную переписку с руководством самоуправлений, где компактно проживают нацменьшинства, на родном языке, указывать названия улиц, учреждений и других топографических знаков, где компактно проживают меньшинства, например в Шальчининкай, Висагинасе, Неменчине, не только на государственном языке, но и на польском или русском.

Вопрос о том, какие самоуправления можно называть местами, где компактно проживают меньшинства, - довольно спорный. Кто-то предлагает установить планку в 30%. Кто-то говорит о 20% и даже о 10%, как это принято, например, в Чехии.

Предыдущий Закон о нацменьшинствах был принят еще в 1989 году и считался одним из самых либеральных в Европе. 1 января 2010 года он утратил свою силу в связи с тем, что многие его формальные положения и терминология были разработаны еще в советские годы. После этого новый закон так и не был принят, хотя Литва ратифицировала Конвенцию о нацменьшинствах и ее положения должны являться неотъемлемой частью отечественной правовой системы.

Согласно последней переписи населения от 2011 года, в Литве проживают представители 154 национальностей. Самым крупным меньшинством являются поляки. Они составляют 6,6% от всего населения - это около 200 300 человек. На втором месте стоят русские, составляющие 5,8% от всех жителей - 176 900 человек, а замыкают тройку лидеров белорусы, составляющие 1,2% от всего населения - около 36 200 человек.