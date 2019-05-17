Глава государства выразила надежду на то, что правящим и оппозиции удастся договориться по этому вопросу.
Грибаускайте отметила, что если новое правящее большинство будет начинать работу весной, то у него появится возможность готовить собственный бюджет страны на следующий год.
"Я считаю, что вообще проводить выборы весной более рационально, особенно с учетом решения бюджетных вопросов, поэтому, если позиция и оппозиция объединятся сейчас, и смогут принять такое решение, то его следует лишь приветствовать", – сказала президент журналистам в пятницу в Вильнюсе.
Идею перенести дату предстоящих через несколько лет выборов выдвинули правящие "крестьяне", оппозиция заявила, что открыта к обсуждению.
Сейчас в Конституции предусмотрено, что очередные парламентские выборы в Литве проводятся с окончанием срока полномочий членов сейма во второе воскресенье октября.
Для того, чтобы перенести выборы в сейм с осени на весну, придется менять Конституцию. Для принятия конституционных поправок в сейме проводятся два голосования с перерывом не менее чем в три месяца. Положения считаются принятыми, если за них голосуют не менее двух третей, то есть не менее 94 депутатов.
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