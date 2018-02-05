Президент Литвы Даля Грибаускайте поддерживает людей, которые осмелились говорить о пережитом сексуальном домогательстве.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Karolina Pansevič

"Это всемирная тенденция, когда люди осмеливаются все громче говорить о таких явлениях и фактах, эти факты необходимо осуждать. Публичность - один из лучших инструментов в борьбе с подобными явлениями, поскольку чаще всего их доказать непросто. Но то, что люди осмеливаются говорить, я приветствую, поскольку мириться с этим нельзя. Желаю набраться смелости и говорить, чтобы не допустить такое в нашем обществе", – сказала 5 февраля президент во время визита в Руклу.

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В последнее время мужчины и женщины из разных странах мира, столкнувшиеся с сексуальными домогательствами, рассказывают о пережитом в социальных сетях под хештегом #MeToo.

Президент сказала, что будет решаться вопрос, вручать ли обвиненному в сексуальных домогательствах фотографу Гинтаутасу Тримакасу Национальную премию культуры и искусства.

"Этот вопрос будет решаться немного позже", – сказала журналистам президент.

Позже пресс-служба президента уведомила, что национальные премии назначает специальная комиссия, составленная правительством.

"После такого опыта должны ужесточить порядок отбора кандидатов, ввести требование к репутации лауреатов, пересмотреть порядок создания самой комиссии", – сказано в комментарии пресс-службы президента.

В последнее время трое лауреатов этой премии были обвинены в сексуальных домогательствах.

Тримакасу премию должны вручить 15 февраля 2018 года в Вильнюсе.

DELFI напоминает, что скандал, связанный с сексуальными домогательствами сотрясает Вильнюсскую художественную академию (ВХА). Профессор Йонас Гасюнас не признал обвинения в своей адрес, однако после анонимных и открытых свидетельств ему пришлось уйти с занимаемой должности.

Анонимные обвинения в сексуальных домогательствах поступили в адрес еще двух преподавателей ВХА. Один из обвиненных - доцент Арвидас Лепуонюс -
покинул занимаемую должность 5 февраля.

Несколько месяцев назад в сексуальных домогательствах актриса Юлия Степонайтите и художник Пауле Поцулайте обвинили режиссера Шарунаса Бартаса. Режиссер отверг обвинения в свой адрес.

4 февраля сценарист Симона Бекшайте заявила в социальной сети, что 10 лет назад ее домогался преподаватель ЛМТА и режиссер Йонас Вайткус. Она разместила соответствующее откровение в социальной сети. Вакткус сказал, что намерен обращаться в суд и консультируется с юристом.

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