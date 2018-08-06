Президент Литвы выразила соболезнования в связи с землетрясением в Индонезии

По информации пресс-службы президента, Д. Грибаускайте после катастрофы пожелала "семьям и родственникам погибших сил, а всей стране - выдержки и сплочённости, чтобы продолжать поиск пострадавших и справиться с последствиями землетрясения".
Ещё более 200 человек получили серьёзные ранения вследствие землетрясения, когда в воскресенье вечером рухнули тысячи зданий.
Министерство иностранных дел Литвы сообщило в понедельник, что у него нет информации о том, что жители Литвы пострадали от землетрясения в Индонезии.
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