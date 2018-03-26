"Президент Д. Грибаускайте выразила глубокие соболезнования народу России в связи с трагическим пожаром в Кемерово, повлекшим многочисленные человеческие жертвы. Глава страны пожелала стойкости родным и близким погибших", - говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе президентской администрации.
Пожар возник в воскресенье в одном из торговых центров Кемерова (Западная Сибирь).
При пожаре погибло 55 человек, еще десять человек считается пропавшими без вести.
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