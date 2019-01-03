В своём соболезновании, направленном королеве Дании Маргрете II, глава государства "пожелала всяческой силы и выдержки семьям и родственникам погибших", сообщает пресс-служба президента.

В результате крушения поезда на мосту, соединяющем два острова, ещё 16 человек получили ранения.

Причина аварии пока не известна, но СМИ сообщили, что порыв ветра сорвал с грузового состава брезент, что помешало двигаться следовавшему в противоположном направлении пассажирскому поезду и заставило его внезапно остановиться.