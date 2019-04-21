По словам руководителя страны, эти трагические события и неоправданное насилие против молящихся в нескольких храмах Шри-Ланки - огромное потрясение для страны и всех её жителей.
В это особенно сложное время президент Литвы пожелала выдержки и надежды семьям и близким жертв, здоровья пострадавшим, единства и сплочения всем жителям Шри-Ланки.
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