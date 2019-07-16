Президент Литвы выражает поддержку Польше в споре с Брюсселем о реформе судов

Во время визита в Варшаву Г. Науседа заявил, что спор институтов ЕС и властей Польши следует решать путем диалога, а не санкций.
На совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой Г. Науседа сказал, что Польша проводила реформы с целью борьбы с коррупцией.
Он обратил внимание, что Польша продемонстрировала готовность к сотрудничеству, когда в ответ на указание суда ЕС приостановила решение об увольнении судей Верховного суда из-за снижения пенсионного возраста.
"Перед тем, как осуждать, нам следует хорошо ознакомиться с ситуацией, и я считаю, что решение Польши было мотивировано желанием бороться с коррупцией, желанием бороться с номенклатурными проявлениями в системе судов", – сказал Г. Науседа.
"Да, это решение было признано Европейским сообществом как незаконное, поэтому данный закон был приостановлен, это означает, что польская сторона все же реагирует и польская сторона готова сотрудничать", – сказал президент Литвы.
"Перед тем, как говорить о каких-то санкциях, нам нужно лучше понять друг друга, обе стороны должны продолжать диалог, и нам не следовало бы идти путем санкций, а следовало бы идти путем улучшения взаимопонимания", – сказал Г. Науседа.
Он не дал прямого ответа на заданный BNS вопрос, как проголосовала бы Литва, если бы странам ЕС пришлось определяться по поводу санкций – "за", "против" или воздержалась бы.
А. Дуда, в свою очередь, заявил, что вопросы правоохраны являются делом исключительно стран-членов, а не ведомств ЕС.
Суд справедливости ЕС в прошлом месяце объявил, что Польша нарушила право ЕС, когда снизила пенсионный возраст для судей Верховного суда, нарушив тем самым их независимость.
В прошлом году правительство Польши приостановило закон о снижении пенсионного возраста для судей Верховного суда, исполняя временное решение Суда справедливости ЕС.
Если Еврокомиссия (ЕК) установит, что Польша не выполняет определение суда, то в отношении страны может быть заведено новое дело и назначен денежный штраф.
Варшава и Брюссель начали судебный спор из-за начатой в 2016 году в Польше реформы системы судов.
Варшава утверждает, что целью этой реформы является борьба с коррупцией и реорганизация судебной системы, над которой все еще довлеет наследие коммунистической Польши.
Между тем ЕК обвиняет Варшаву в том, что она стремится ограничить независимость судебной системы и подрывает принцип разделения властей.
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