Г. Науседа в пятницу подписал предусматривающий это декрет.
Поправки к закону о социальном пенсионном страховании предусматривают, что рост базовой пенсии в следующем и в 2021 году будет на одну пятую больше, чем планировалось ранее, одновременно это значительно превысит темпы роста заработной платы в стране. Утверждается, что последовательное повышение пенсий позволит сократить уровень бедности среди пенсионеров по старости, который сейчас составляет целых 41,7%.
Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис в начале октября утверждал, что благодаря индексации средняя пенсия по старости в следующем году должна увеличиться на 8,11% до 374 евро, а средняя пенсия с необходимым стажем достигнет 395 евро.
Уже по этой причине пенсии в следующем году будут расти быстрее зарплат, которые, согласно прогнозам Минфина увеличатся на 7,4%.
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