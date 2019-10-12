Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает три поправки к законам, которые позволят быстрее повышать пенсии и таким образом сократить количество бедствующих людей пенсионного возраста. Одновременно предусмотрены и необходимые для этого источники финансирования из бюджета.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

Г. Науседа в пятницу подписал предусматривающий это декрет.

Поправки к закону о социальном пенсионном страховании предусматривают, что рост базовой пенсии в следующем и в 2021 году будет на одну пятую больше, чем планировалось ранее, одновременно это значительно превысит темпы роста заработной платы в стране. Утверждается, что последовательное повышение пенсий позволит сократить уровень бедности среди пенсионеров по старости, который сейчас составляет целых 41,7%.

Статьи по теме:
Профицит бюджета Sodra в следующем году должен составить 326 млн евро
Исследование: жители Литвы заботятся о будущей пенсии меньше жителей других стран Балтии  (7)

Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис в начале октября утверждал, что благодаря индексации средняя пенсия по старости в следующем году должна увеличиться на 8,11% до 374 евро, а средняя пенсия с необходимым стажем достигнет 395 евро.

Уже по этой причине пенсии в следующем году будут расти быстрее зарплат, которые, согласно прогнозам Минфина увеличатся на 7,4%.

Статьи по теме:

Пять вещей, которые нельзя делать, откладывая на пенсию (89)

В этом году реформа пенсионной системы привела к более...

Представитель пенсионеров: в Литве государство благосостояния создано, но для 15% жителей (73)

1 октября отмечали Международный день пожилых людей....

Новые обещания пенсионерам: в следующем году пенсии в Литве значительно вырастут (119)

Министр социальной защиты и труда Литвы Линас...

Президент Литвы предлагает быстрее повышать пенсии (18)

Президент Литвы Гитанас Науседа намерен вручить...

Политика

Возглавит ли ее Юозайтис новую партию на руинах "Порядка и справедливости"?

Один из лидеров партии "Порядок и справедливость" (ПС)...

Депутат предлагает обложить налогами имущество банков, ожидает 60 млн евро поступлений (2)

Представитель входящей в правящую коалицию...

Президент Литвы выдвигает поправки о скорейшем повышении пенсий (9)

Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает три...

Ландсбергис: мы хотим угодить тому, кто поставил нам на стол грязные от навоза бoтинки (208)

Первый фактический руководитель независимой Литвы...

Министр обороны Литвы призывает НАТО с помощью ПВО защитить международный батальон (24)

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис говорит,...

TOP новостей

В Вильнюсе дома стали дешевле чем квартиры (29)

Рынок недвижимости в столице Литвы переживает...

В общественном транспорте Вильнюса установят алкозамки (5)

В трети всех вильнюсских автобусов и троллейбусов уже...

После пользования услугой дешевой автомойки ремонт машины хозяин оценил в 740 евро (2)

Невинное желание вымыть автомобиль во время обеденного...

Специалисты бьют в набат: жителям Литвы нужны не только большие пособия (17)

Разные группы общества по-парному понимают идею...

В Литву вернется тепло, воздух прогреется до 20 градусов (1)

Сегодня погоду в Литве обусловит южная оконечность...