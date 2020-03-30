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Президент Литвы Гитанас Науседа выдвигает кандидатуру Дарюса Яунишкиса на второй срок полномочий на посту директора Департамента госбезопасности (ДГБ), сообщила президентская администрация в понедельник.
Darius Jauniškis
Darius Jauniškis
© DELFI / Kiril Čachovskij

Срок полномочий нынешнего директора ДГБ истекает в апреле. Главу департамента на пятилетний срок полномочий назначение и увольняет президент с одобрения сейма.

"Дарюс Яунишкис своими делами доказал, что является стратегически мыслящим и решительным руководителем. Я верю, что он обеспечит продолжение требующихся перемен в ДГБ, повышение эффективности деятельности, открытости обществу", – заявил он.

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Кандидатура Д. Яунишкиса выдвигается на фоне выяснений ситуации в департаменте, связанной с тем, что, как стало известно, что высокопоставленный сотрудник разведки в прошлом году информировал тогдашнего председателя Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Витаутаса Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.

Ранее глава государства обещал ждать заседания КНБО, которое должно состоятся в понедельник, и выводов комитета по деятельности ДГБ, и только после этого решать вопрос о кандидатуре.

В опубликованном в понедельник отмечается, что Г. Науседа обращает внимание на то, что в период руководства Д. Яунишкиса была подготовлена и утверждена новая стратегия деятельности департамента, а вместе со Вторым департаментом оперативных служб – и Этический кодекс сотрудников разведки.

Как утверждает администрация президента, ДГБ расширил инфраструктуру, необходимую для его деятельности, стал больше основываться на современных технологических решениях, а за пять лет с 44 до 62% выросло доверие общества к ДГБ.

Яунишкис служил в литовской армии 20 лет, он накопил опыт военного руководства и опыт работы в разведке, отметила во вторник пресс-служба президента.

Яунишкис бакалавр экономики, два года назад в Вашингтонском университете получил степень магистра стратегических исследований.

Кандидат с 190 года три года работал в сфере защиты Верховного Совета – Восстановительного сейма. Он не раз был награжден высокими государственными и прочими наградами.

У Д. Яунишкиса 5 детей.

Он был назначен главой ДГБ 13 апреля 2015 года.

Срок полномочий нынешнего директора ДГБ истекает в апреле. Главу департамента на пятилетний срок полномочий назначение и увольняет президент с одобрения сейма.

ru.DELFI.lt
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