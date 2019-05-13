Президентские выборы продемонстрировали зрелость литовского общества, заявила действующая глава государства Даля Грибаускайте.
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"Эти выборы показали зрелость литовского общества. У людей есть четкие ценностные установки, не затронутые ни дешевым популизмом, ни агрессивным диктатом", – говорится в комментарии Д. Грибаускайте, присланном президентской пресс-службой.

"Растущая активность избирателей свидетельствует о том, что все больше людей в стране осознают ответственность за будущее государства", – отметила президент.

В воскресенье, в первом туре президентских выборов И. Шимоните, выдвинутая Союзом Отечества-Литовских христианских демократов (консерваторов), набрала 31,13% голосов. Независимый кандидат Г. Науседа 30,95% голосов избирателей. Через две недели они встретятся во втором туре выборов.

В первом туре выборов изъявили свою волю 56,85% обладающих правом голоса.

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