"Президент будет говорить с ней о её творчестве, важности исторической памяти для отношений между государствами, затронет и тему угрозы от АЭС в Островце", – сказал BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.

Лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года участвует в проходящей в Вильнюсе международной конференции о коллективных травмах.

Проживающая в Минске писательница написала книгу "Чернобыльская молитва" о последствиях аварии на Чернобыльской АЭС, она критикует Белорусскую АЭС (БелАЭС), строительство которой сейчас завершается в Беларуси.

Эта станция строится у границы с Литвой. В конце прошлого года Минск объявил, что первый реактор станции будет введен в эксплуатацию в первом квартале 2020 года.

БелАЭС строит российская государственная корпорация атомной энергетики "Росатом". На станции будет два реактора российского проекта ВВЭР, мощность каждого составит 1200 мегаватт. Строительство АЭС финансируется на средства государственного кредита России.

Литва утверждает, что БелАЭС строится в 50 км от Вильнюса с нарушениями стандартов безопасности и природоохраны. Минск обвинения отклоняет.