31 июля исполняется 28 лет со дня трагедии, когда советские омоновцы убили семерых дежуривших на границе с Беларусью литовских сотрудников.
Медикам удалось спасти жизнь только тяжело раненого сотрудника таможни Томаса Шярнаса.
За участие в Медининкской бойне к пожизненному заключению был приговорён бывший член ОМОН Константин Михайлов.
Еще три омоновца - Андрей Лактионов, Чеслав Млынник и Александр Рыжов - были приговорены литовскими судами к самому суровому наказанию заочно, поскольку Россия отказалась их выдавать.
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