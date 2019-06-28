Президент Даля Грибаускайте встретится в четверг с родственниками убитых в 1991 г. в Медининкай литовских пограничников. Встреча состоится в преддверии очередной годовщины Медининкской бойни, к тому дню Д.Грибаускайте уже завершит своё пребывание на посту главы государства.
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31 июля исполняется 28 лет со дня трагедии, когда советские омоновцы убили семерых дежуривших на границе с Беларусью литовских сотрудников.

Медикам удалось спасти жизнь только тяжело раненого сотрудника таможни Томаса Шярнаса.

За участие в Медининкской бойне к пожизненному заключению был приговорён бывший член ОМОН Константин Михайлов.

Еще три омоновца - Андрей Лактионов, Чеслав Млынник и Александр Рыжов - были приговорены литовскими судами к самому суровому наказанию заочно, поскольку Россия отказалась их выдавать.

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