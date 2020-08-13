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Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг встречается с представителями белорусских общественников, чтобы обсудить план помощи гражданскому обществу этой страны.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

"Президент проводит срочную встречу с представителями международных и общественных организаций, действующих в Беларуси, по поводу мер неотложной помощи белорусскому гражданскому обществу, сталкивающемуся с репрессиями властей, а также вероятным гуманитарным кризисом", - информировал BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.

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Науседа в среду предложил создать в Беларуси национальный совет из представителей властей и гражданского общества с целью преодоления кризиса в стране.

Глава государства на пресс-конференции сообщил, что обсудил эту инициативу с президентами Польши и Латвии.

По словам Науседы, если Минск одобрит эту инициативу, освободит задержанных им прекратит насилие, президенты Литвы, Латвии и Польши могли бы взять на себя посредническую миссию.

После того как власти Беларуси в понедельник сообщили, что на состоявшихся в воскресенье выборах президент Александр Лукашенко получил 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий, в стране прошли протестные акции против фальсификации результатов выборов, закончившиеся кровопролитием и арестами.

Кандидат от оппозиции на выборах Светлана Тихановская во вторник приехала из Беларуси в Литву.

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