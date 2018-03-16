Глава страны будет интересоваться, как обстояли дела с их переездом, утверждением в Литве, с какими вызовами они столкнулись, когда открывали свой бизнес, когда интегрировались в литовское общество.
На встрече будут присутствовать шеф-повар из Италии Джанлука Демарко, француз Тьерри Лавро (основатель пекарни Thierry), кинопродюсер из Кореи Ульяна Ким, инициатор фестиваля вишен в Жагаре британка Сара Митрайк и др.
Встреча пройдет в академии Slidinėjimo akademija, поскольку это спортивно-развлекательный центр, открытый в Литве голландцем Рихардом Шриером для любителей лыжного спорта и сноубордистов.
По данным Департамента миграции, в Литве на данный момент проживает около 50 000 иностранцев.
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