Президент Литвы встретится с лидерами правящих для обсуждения принципов формирования правительства

"На встрече будут обсуждаться актуальные вопросы и принципы формирования правительства", – сказал BNS представитель президента по связям с общественностью Айстис Забараускас.
Когда Г. Науседа приступил к выполнению президентских обязанностей, правительство Саулюса Сквернялиса вернуло ему свои полномочия.
Правящие "аграрии" договорились сформировать обновленное правительство вместе с социал-трудовиками, представителями партий "Порядок и справедливость", Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей.
Президент должен будет утвердить состав нового правительства.
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