Во вторник литовский президент Гитанас Науседа встретится с губернатором американского штата Пенсильвании Томом Вулфом.
Gitanas Nausėda
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Как сообщил BNS представитель президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис, на встрече будут обсуждаться вопросы сотрудничества в сферах обороны, культуры и экономики.

Губернатор Пенсильвания Т. Вулф также встретится в Литве с представителями бизнеса, со служащими здесь американскими военными, которые сейчас участвуют в инженерных военных учениях на полигонах в Рукле и Пабраде, за рабочим ужином встретится с временно выполняющим обязанности премьера министром энергетики Жигимантасом Вайчюнасом.

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В Пенсильвании проживают около 80 000 литовцев. Это вторая крупнейшая община литовцев в США. Литовская община начала формироваться там еще в 1865 году, когда в этом штате был обнаружен каменный уголь.

Литва и Пенсильвания развивают долгосрочные экономические и военные связи. Литовская армия сотрудничает с Национальной гвардией Пенсильвании.

В ходе визита в Литве губернатора сопровождает командующий этой армией Энтони Дж. Кэррелл, которому был вручен Офицерский крест ордена "За заслуги перед Литвой".

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