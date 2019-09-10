Как сообщил BNS представитель президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис, на встрече будут обсуждаться вопросы сотрудничества в сферах обороны, культуры и экономики.
Губернатор Пенсильвания Т. Вулф также встретится в Литве с представителями бизнеса, со служащими здесь американскими военными, которые сейчас участвуют в инженерных военных учениях на полигонах в Рукле и Пабраде, за рабочим ужином встретится с временно выполняющим обязанности премьера министром энергетики Жигимантасом Вайчюнасом.
В Пенсильвании проживают около 80 000 литовцев. Это вторая крупнейшая община литовцев в США. Литовская община начала формироваться там еще в 1865 году, когда в этом штате был обнаружен каменный уголь.
Литва и Пенсильвания развивают долгосрочные экономические и военные связи. Литовская армия сотрудничает с Национальной гвардией Пенсильвании.
В ходе визита в Литве губернатора сопровождает командующий этой армией Энтони Дж. Кэррелл, которому был вручен Офицерский крест ордена "За заслуги перед Литвой".
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