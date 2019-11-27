Президент Литвы Гитанас Науседа в Вильнюсе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленскими пожелал ему не идти на уступки в ходе приближающихся переговоров о мире на востоке Украины.
Volodymyras Zelenskis, Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

Лидеры Украины, России, Германии и Франции 9 декабря должны встретиться в Париже для нового раунда переговоров о перемирии в Донбассе.

"Мы пожелали успехов в переговорах с довольно сильным партнером по переговорам, не идти на такие уступки, которые были бы необоснованными", – сказал литовский лидер на совместной пресс-конференции с В. Зеленским.

Он сказал, что ожидаются уступки и со стороны России, потому что "только это может быть названо переговорами".

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Г. Науседа выразил надежду, что результаты будущих переговоров снизят напряженность в регионе, восстановят территориальную целостность Украины и "позволят Украине и России сотрудничать на равных".

В. Зеленский сказал, что не ожидает от предстоящей встречи в Париже больших побед или прекращения войны "завтра".

"Я хочу четного понимания, как президент Украины, страны, которая воюет, когда мы можем и как мы можем на самом деле остановить эту войну", – сказал президент Украины.

В. Зеленский пока не подтвердил сообщений СМИ о том, что в Париже должна состояться его встреча с российским президентом Владимиром Путиным, и сказал, что в случае необходимости встретится и с ним, и с лидерами Германии или Франции.

В Восточной Украине с 2014 года продолжается конфликт между Вооруженными силами Украины и поддерживаемыми Россией сепаратистами, во время которого уже погибло более 13 тысяч человек.

Беспорядки в Восточной Украине начались сразу после предпринятой Россией аннексии полуострова Крым.

Чуть раньше после массовых протестов из страны сбежал президент Украины Виктор Янукович, который отказался подписать договор об ассоциативном членстве с Евросоюзом.

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