Лидеры Украины, России, Германии и Франции 9 декабря должны встретиться в Париже для нового раунда переговоров о перемирии в Донбассе.
"Мы пожелали успехов в переговорах с довольно сильным партнером по переговорам, не идти на такие уступки, которые были бы необоснованными", – сказал литовский лидер на совместной пресс-конференции с В. Зеленским.
Он сказал, что ожидаются уступки и со стороны России, потому что "только это может быть названо переговорами".
Г. Науседа выразил надежду, что результаты будущих переговоров снизят напряженность в регионе, восстановят территориальную целостность Украины и "позволят Украине и России сотрудничать на равных".
В. Зеленский сказал, что не ожидает от предстоящей встречи в Париже больших побед или прекращения войны "завтра".
"Я хочу четного понимания, как президент Украины, страны, которая воюет, когда мы можем и как мы можем на самом деле остановить эту войну", – сказал президент Украины.
В. Зеленский пока не подтвердил сообщений СМИ о том, что в Париже должна состояться его встреча с российским президентом Владимиром Путиным, и сказал, что в случае необходимости встретится и с ним, и с лидерами Германии или Франции.
В Восточной Украине с 2014 года продолжается конфликт между Вооруженными силами Украины и поддерживаемыми Россией сепаратистами, во время которого уже погибло более 13 тысяч человек.
Беспорядки в Восточной Украине начались сразу после предпринятой Россией аннексии полуострова Крым.
Чуть раньше после массовых протестов из страны сбежал президент Украины Виктор Янукович, который отказался подписать договор об ассоциативном членстве с Евросоюзом.
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