Президент Литвы Даля Грибаускайте 16 марта в столичной Slidinėjimo akademijа встретилась с группой иностранцев, которые решили обосноваться в Литве.
Prezidentė susitinka su Lietuvoje gyvenančias užsieniečiais
© LRPK / Robertas Dačkus

Глава страны интересуется, как обстояли дела с их переездом, утверждением в Литве, с какими вызовами они столкнулись, когда открывали свой бизнес, когда интегрировались в литовское общество.

На встрече присутствуют шеф-повар из Италии Джанлука Демарко, француз Тьерри Лавро (основатель пекарни Thierry), кинопродюсер из Кореи Ульяна Ким, инициатор фестиваля вишен в Жагаре британка Сара Митрайк и др.

Встреча прошла в академии Slidinėjimo akademija, поскольку это спортивно-развлекательный центр, открытый в Литве голландцем Рихардом Шриером для любителей лыжного спорта и сноубордистов.

По данным Департамента миграции, в Литве на данный момент проживает около 50 000 иностранцев.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Политика

Вильнюс ответил Минску: на ИАЭС не было никаких инцидентов (22)

МИД Литвы заявил, что на Игналинской АЭС ( ИАЭС ) не...

У Паксаса снова появится шанс баллотироваться в президенты? (9)

Правящие вместе с представителями партии " Порядок и...

Сквернялис: решение о президентских выборах я уже принял (7)

16 марта на онлайн-конференции в редакции DELFI...

Президент Литвы: в атмосфере раздора виноваты все политические группы (10)

Нынешний Сейм все больше напоминает "Сеймик раздора",...

Премьер: если спикер не видит возможности консолидировать парламент, ему нужно уйти (8)

Если спикер Литвы Викторас Пранцкетис не видит...

TOP новостей

Премьер: если спикер не видит возможности консолидировать парламент, ему нужно уйти (8)

Если спикер Литвы Викторас Пранцкетис не видит...

МИД Британии: решение отравить Скрипаля, скорее всего, принял Путин (225)

Британия считает "крайне вероятным", что отравление...

Андрикене проговорилась: в шествии националистов участвовали и консерваторы (18)

Консерватор европарламентарий Лайма Андрикене...

Вильнюс - Минск: некоторые товары и услуги в Беларуси невероятно дешевы (79)

Множество мужчин и женщин, распивающих алкоголь, во...

Сквернялис: решение о президентских выборах я уже принял (7)

16 марта на онлайн-конференции в редакции DELFI...