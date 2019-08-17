Согласно сообщению Администрации президента, такой высокопоставленный чиновник из Индии впервые посещает Литву с официальным визитом, и потому "данный визит следует рассматривать как новый этап активного двустороннего сотрудничества".
"В рамках встречи запланированы переговоры между делегациями по двусторонним соглашениям в области культуры, сельского хозяйства, экстрадиции", - говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе.
Г.Науседа должен повторить Индии своё приглашение открыть посольство и культурный центр в Вильнюсе, обещая пригласить индийских инвесторов в Литву.
Посольство Литвы в Индии действует с 2013 года.
На встрече также планируется обсудить сотрудничество между Евросоюзом и Индией.
Посты президента и вице-президента Индии по Конституции являются скорее церемониальными, а власть сосредоточена в руках премьер-министра и его кабинета.
Индия является третьей по величине азиатской экономикой после Китая и Японии, но её экономический рост в последние годы начал замедляться.
В этом месяце Индия удостоилась серьёзного внимания за своё решение об отмене автономии Кашмирского региона.
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