Согласно сообщению Администрации президента, такой высокопоставленный чиновник из Индии впервые посещает Литву с официальным визитом, и потому "данный визит следует рассматривать как новый этап активного двустороннего сотрудничества".

"В рамках встречи запланированы переговоры между делегациями по двусторонним соглашениям в области культуры, сельского хозяйства, экстрадиции", - говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе.

Г.Науседа должен повторить Индии своё приглашение открыть посольство и культурный центр в Вильнюсе, обещая пригласить индийских инвесторов в Литву.

Посольство Литвы в Индии действует с 2013 года.

На встрече также планируется обсудить сотрудничество между Евросоюзом и Индией.

Посты президента и вице-президента Индии по Конституции являются скорее церемониальными, а власть сосредоточена в руках премьер-министра и его кабинета.

Индия является третьей по величине азиатской экономикой после Китая и Японии, но её экономический рост в последние годы начал замедляться.

В этом месяце Индия удостоилась серьёзного внимания за своё решение об отмене автономии Кашмирского региона.