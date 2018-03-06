После состоявшейся во вторник встречи с правлением Сейма в Президентском дворце она призвала депутатов обеспечить контроль над ГИК и качества ее работы.

"Мы должны обеспечить безопасность нашей избирательной системы. Мы слышим о скандалах и дискуссиях, по поводу Главной избирательной комиссии - здесь я повторю свою позицию, что ГИК должна оставаться беспристрастной, прозрачной, все тени должны быть устранены, должны быть даны ответы на все вопросы, все неясности. Напоминаю, что прямая ответственность за качество работы ГИК и контроль над ней находится в руках сейма, очень надеюсь, что сейм полностью выполняет эту свою функцию", - сказала Д. Грибаускайте.

По выступления совместном со спикером брифинге президент не ответила на вопрос BNS доверяет ли главе ГИК, всей комиссии, и способна, ли, по ее мнению комиссии обеспечить прозрачность выборов.

Оппозиция выдвигает вопрос ответственности главы ГИК Лауры Матийошайтите в конце ее прошлого срока полномочий, когда в июне прошлого года на рассмотрение комиссии не были вынесены подготовленные выводы в отношении правящих "аграриев".

Оппозиционный Союз Отечества-Литовские христианские демократы (консерваторы) обратились в правоохранительные органы с просьбой провести расследование возможной торговли влиянием и признаков злоупотребления. Они выдвигают версию о том, что за сокрытие вывода рабочей группы в связи с миллионной помощью Agrokoncernas Л. Матийошайтите отблагодарили постом главы ГИК. Сама руководитель комиссии такие предположения отметает.

Рабочая группа ГИК в июне прошлого года подготовила вывод по поводу мероприятий, меценатом которых был глава Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ, "аграриев") Рамунас Карбаускис, однако тогда вывод не был вынесен на рассмотрение комиссии.

Правоохрана отклонила заявление консерваторов о начале досудебного расследования.

После встречи с президентом спикер сейма Викторас Пранцкетис во вторник заявил, что из десяти встретившихся с ним членом ГИК "только полтора сказали, что им было бы сложно работать с нынешним председателем комиссии".

"По этой причине я пока не вижу потребности и возможности менять председателя ГИК", - заверил он.