Президент Литвы Гитанас Науседа 17 сентября впервые побывал в Рукле, где встретился с военными Литвы и других стран НАТО. Во время визита на президенте была военная полевая форма.
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В соответствии с Конституцией Литвы президент является главнокомандующим Литовской армии.

Во время визита Науседа ознакомился с размещенными в Рукле подразделениями, боевыми задачами, которые стоят перед военными НАТО, с главами Минобороны и ЛА президент обсудит преемственность проектов по развитию и модернизации армии и обеспечение более тесного сотрудничества с союзниками.

Во время визита президент осмотрит инфраструктуру и технику механизированной пехотной бригады "Железный волк" и учебного полка им. Великого гетмана Литовского Януша Радзивилла. Он ознакомится с условиями быта военных и будет обедать в их столовой.

Президент также встретится с военными немецкого батальона НАТО и будет наблюдать за учениями.

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