В соответствии с Конституцией Литвы президент является главнокомандующим Литовской армии.
Во время визита Науседа ознакомился с размещенными в Рукле подразделениями, боевыми задачами, которые стоят перед военными НАТО, с главами Минобороны и ЛА президент обсудит преемственность проектов по развитию и модернизации армии и обеспечение более тесного сотрудничества с союзниками.
Во время визита президент осмотрит инфраструктуру и технику механизированной пехотной бригады "Железный волк" и учебного полка им. Великого гетмана Литовского Януша Радзивилла. Он ознакомится с условиями быта военных и будет обедать в их столовой.
Президент также встретится с военными немецкого батальона НАТО и будет наблюдать за учениями.
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