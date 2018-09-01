По словам президента, эти 25 лет научили жителей Литвы только одному – если государство и его жители обладают целью и желают свободы, она всегда будет достигнута. Если будет хватать политической воли и пожертвования защищать Родину, это будут знать любые оккупационные войска. Переговоры о выводе советского войска были нелёгкими, их пробовали остановить, однако Литве хватило политической готовности и храбрости достичь своей цели.

Руководитель государства подчеркнула, что желание защищать Родину необходимо каждый день. Свободу нужно оберегать в своих мыслях, сердцах и ежедневных делах. Это и урок для подрастающего молодого поколения – решительность защищать свободу уже является победой над любым врагом.

В свете современных геополитических вызовов, живя с непрогнозируемыми и не всегда дружелюбными соседями, необходимо и далее демонстрировать политическую решительность защищаться, усиливать войска и защиту страны. Поэтому президент приветствовала решимость политических партий подписать договор о будущем защиты страны. Это – средства отпугивания, помогающее обеспечить, чтобы никто даже не задумался о повторении истории. Свобода для Литвы есть и остается важнейшим ценностным фундаментом.

Президент также поздравила всех, кто участвовал в выводе чужого войска, тех, кто сегодня инвестирует в защиту государства, и всех, кому решение Литвы быть свободной остается смыслом жизни.