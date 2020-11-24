В воскресенье на улицы белорусских городов снова вышки тысячи жителей, требовавших отставки мнимого президента страны Александра Лукашенко.

Согласно информации правозащитного центра "Вясна", были задержаны около 70 человек.

Тихановская, которая находится в Литве, назвала воскресную акцию протеста шагом вперед к "свободной и справедливой Беларуси".

Литва, Латвия и Эстония в минувшую пятницу расширили санкции ц отношении чиновников белорусского режима и включили в черный список министров информации и спорта, а также работников милиции. Ранее министры иностранных дел 27 стран ЕС договорились подготовить новый пакет санкций против белорусской власти и учреждений, чтобы " поддержать демократические права жителей страны".

На данный момент ЕС принял два пакета санкций в отношении Минска. В "черный список" включены 55 чиновников, включая Александра Лукашенко. Им запрещен въезд в ЕС, кроме того, будут заморожены их активы, если они есть в странах Евросоюза.