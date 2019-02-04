"Этот визит в Израиль получил неоднозначные оценки международного сообщества и зарубежных СМИ. Поэтому принес больше вреда, чем пользы", – передала BNS свою позицию пресс-служба президента.
Представитель главы государства по связям с общественностью Томас Бержинскас подчеркнул, что, отправляясь в зарубежные визиты С. Сквернялис предже всего думает не о форме, а о содержании, и стремиться к конкретным результатам и выгоде для Литвы.
"Значительно больший вред Литве наносят принимаемые односторонние решения, возможно с целью угодить лидерам отдельных стран, а в результате даже при голосовании в ООН отворачиваются от наших основных стратегических партнеров - Соединенных Штатов Америки", – заявил BNS Т. Бержинскас.
На минувшей неделе во время визита в Израиль С. Сквернялис не посетил Палестинскую автономию, хотя до этого времени литовские руководители обычно посещали Рамаллу.
В пятницу палестинцы вручили Литве ноту по поводу посещения литовским премьером С. Сквернялисом Восточного Иерусалима вместе с израильскими должностными лицами и решения не посещать Палестинскую автономию во время визита в Израиль.
На странице посла Израиля в Литве Амира Маймона в социальной сети "Фейсбук" опубликована фотография, на которой он сопровождает С. Сквернялиса во время визита к Стене плача в Восточном Иерусалиме. Основная часть международной общественности считает Восточный Иерусалим территорией, оккупированной Израилем.
Заместитель министра иностранных дел Палестины Амаль Джаду заявила, что поведение литовского премьера С. Сквернялиса во время визита в Израиль нарушило практику международного права и Европейского Союза (ЕС), а также "шлет крайне негативный сигнал палестинцам".
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