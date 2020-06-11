"Я думаю, что мы действительно еще обладаем пространством для поиска соглашения между всеми государствами, и точно это сделаем", – заявил Г. Науседа в среду на пресс-конференции.
"Мой призыв (к министру энергетики – BNS) к Жигимантасу Вайчюнасу вести переговоры дальше, искать пути к согласию, ведь всегда о нем и говорили. Оценить факт того, что пока, насколько мне известно, строители БелАЭС не готовы реализовать рекомендации стресс-тестов в полном объеме до запуска атомной станции", – сказал президент.
Он подчеркнул, что деятельность БелАЭС будет противоречить решениям, принятым на Совете руководителей ЕС в декабре прошлого года.
"Деятельность такой АЭС противоречила бы даже предложению, внесенному в декабре на Совете руководителей ЕС по нашей инициативе, которое говорит о том, что нельзя терпимо относиться к типам энергии, производимой нечистыми способами в третьих странах", – акцентировал руководитель страны.
На минувшей неделе правительство Литвы обсуждало совместное соглашение стран Балтии о торговле электроэнергией с Беларусью и другими третьими странами, но не приняло решений по нему.
В последние дни дискуссии в Литве вызвал проект соглашения Балтийских стран по электроэнергии, производимой БелАЭС, позволит предотвратить доступ электроэнергии с этой станции на рынок Балтийских стран. Он не обязывает Латвию и Эстонию не закупать электроэнергию с БелАЭС в Островце.
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью BNS на минувшей неделе критиковал проект соглашения Балтийских стран, подготовленный Минэнерго, утверждая, что он не отвечает интересам Литвы. Минэнерго и администрация президента Литвы защищают проект.
Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас во вторник заявил, что Кабмин не примет никаких решений, которые не позволят реализовать "анти-островецкий закон".
Это соглашение важно для того, чтобы электроэнергия с БелАЭС не была допущена в Литву.
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