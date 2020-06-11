aA
В связи с тем, что Балтийские страны обсуждают вопрос торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС), президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что все еще видит пространство для поиска согласия между Балтийскими государствами.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Я думаю, что мы действительно еще обладаем пространством для поиска соглашения между всеми государствами, и точно это сделаем", – заявил Г. Науседа в среду на пресс-конференции.

"Мой призыв (к министру энергетики – BNS) к Жигимантасу Вайчюнасу вести переговоры дальше, искать пути к согласию, ведь всегда о нем и говорили. Оценить факт того, что пока, насколько мне известно, строители БелАЭС не готовы реализовать рекомендации стресс-тестов в полном объеме до запуска атомной станции", – сказал президент.

Статьи по теме:
Сквернялис призывает страны Балтии договориться не покупать электричество с БелАЭС  (31)
У посольства Латвии прошел пикет о солидарности по бойкоту электричества с БелАЭС  (23)

Он подчеркнул, что деятельность БелАЭС будет противоречить решениям, принятым на Совете руководителей ЕС в декабре прошлого года.

"Деятельность такой АЭС противоречила бы даже предложению, внесенному в декабре на Совете руководителей ЕС по нашей инициативе, которое говорит о том, что нельзя терпимо относиться к типам энергии, производимой нечистыми способами в третьих странах", – акцентировал руководитель страны.

На минувшей неделе правительство Литвы обсуждало совместное соглашение стран Балтии о торговле электроэнергией с Беларусью и другими третьими странами, но не приняло решений по нему.

В последние дни дискуссии в Литве вызвал проект соглашения Балтийских стран по электроэнергии, производимой БелАЭС, позволит предотвратить доступ электроэнергии с этой станции на рынок Балтийских стран. Он не обязывает Латвию и Эстонию не закупать электроэнергию с БелАЭС в Островце.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью BNS на минувшей неделе критиковал проект соглашения Балтийских стран, подготовленный Минэнерго, утверждая, что он не отвечает интересам Литвы. Минэнерго и администрация президента Литвы защищают проект.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас во вторник заявил, что Кабмин не примет никаких решений, которые не позволят реализовать "анти-островецкий закон".

Это соглашение важно для того, чтобы электроэнергия с БелАЭС не была допущена в Литву.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Сквернялис: мы не будем заламывать руки соседям в вопросе БелАЭС (29)

На фоне дискуссий Балтийских стран о торговле...

Кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико рассказал, какой должна быть судьба БелАЭС (20)

Судьбу Белорусской АЭС должна решать международная...

Глава Минэнерго Литвы: Латвия и Эстония не заявляли, что будут покупать электроэнергию с БелАЭС (22)

На фоне дискуссий Балтийских стран о торговле...

Польша повторяет, что поддерживает Литву с бойкотом электричества с БелАЭС (29)

Польша повторила , что поддерживает решение Литвы не...

Политики, ученые, люди искусства призвали президента Литвы поднимать вопрос БелАЭС (30)

На фоне дискуссий о совместном соглашении Балтийских...

"БелАЭС - это ошибка": претендент на президентский пост в Беларуси Валерий Цепкало в интервью Delfi Какими будут отношения с Литвой, Россией, каким может быть будущее Лукашенко? (100)

Почему БелАЭС - это ошибка, что в 90-х Валерий Цепкало...

TOP новостей

Картина не радужная: очередь в больницах Литвы расписана на пять месяцев вперед (54)

Пациенты в Литве надеются, что в ближайшее время в...

Эпидемиолог о семейных праздниках: как не разбудить коронавирус (1)

Как провести лето, чтобы не пришлось изолироваться или...

Суточный антирекорд: в Литве подтверждено 19 новых случаев коронавируса (1)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 19 новых случаев...

Президент Литвы видит пространства для соглашения по БелАЭС (15)

В связи с тем, что Балтийские страны обсуждают вопрос...

Табора в Вильнюсе не осталось: что появится на этом месте? (8)

В начале лета Вильнюсский муниципалитет окончательно...

|Maža didelių žinių kaina