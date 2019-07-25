"Такое положение, что лица, например, совладельцы, могут быть вынуждены покупать не только лесной участок, который они могут приобрести по праву первенства, но и прочие, лестные участки, граничащие с этим, могут нарушить права собственности упомянутых лиц", – отметил в пресс-релизе Г. Науседа.
Он обращает внимание на то, что такое изменение к закону противоречит декларируемому стремлению авторов проекта не допустить злоупотребление владельцев участков, как продавцов.
В июле Сейм принял поправку к закону, согласно которой владельцу леса запрещается при продаже устанавливать условие, согласно которому лицо, обладающее правом первенства может приобрести продаваемый участок лесного предназначения только с другими продаваемыми участками того же назначения.
При этом депутаты оставили исключение, что такой запрет не действует в случаях, когда продаются сопредельные лесные участки.
По мнению главы государства, такая поправка к закону противоречит Конституции, которая предусматривает, что законы должны защищать права собственности всех владельцев.
Он утверждает, что поправка особо негативно может повлиять на права мелких совладельцев, или совладельцев с малыми доходами на приобретение желаемого лестного земельного участка при использовании права первенства.
Это уже третье вето президента Г. Науседы, приступившего к президентским обязанностям 12 июля.
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