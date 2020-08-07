aA
Министру здравоохранения Аурелиюсу Вериге придется ответить "обществу и компетентным ведомствам" на накопившиеся вопросы о проходящих расследованиях, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Aurelijus Veryga, Gitanas Nausėda
Aurelijus Veryga, Gitanas Nausėda
© DELFI / Kiril Čachovskij

В своем аккаунте в соцсети фейсбук он заверил, что сам не вмешивается и не будет вмешиваться в работу правоохранительных органов, "в отличие от других политиков". Президент также добавил, что излюбленной в политике практике поиска "козлов отпущения" должен прийти конец, а руководители должны принять ответственность и "за хорошие, и за плохие дела" своей команды.

"Министру здравоохранения Аурелиюсу Вериге придется ответить на накопившиеся вопросы. Не мне, а обществу и компетентным ведомствам", - заявил президент.

Статьи по теме:
Подозреваемая в коррупции вице-министр Минздрава подала заявление об увольнении  (21)
Президент призывает министра здравоохранения поскорее вернуться из отпуска на работу  (19)

Правоохранительные органы расследуют госзакупки экспресс-тестов для определения вируса COVID-19 на сумму 6 млн. евро и реагентов для определения COVID-19 на сумму 5 млн. евро. В деле о госзакупках экспресс-тестов подозрения в возможном злоупотреблении служебным положением и превышении полномочий предъявлены вице-министру здравоохранения Лине Ярушявичене. Она подала заявление об уходе с должности, которое министр планирует подписать в пятницу.

Верига утверждает, что обвинения вице-министру являются необоснованными, а после получения подробных разъяснений, они будут сняты.

Еще одно расследование о закупках реагентов для определения COVID-19 на сумму 5 млн. евро ведет Служба спецрасследований (ССР). В данном расследовании подозрения в торговле влиянием предъявлены бывшему руководителю Ассоциации помощи онкологическим больным Шарунасу Нарбутасу. По делу также были опрошены министр здравоохранения Верига, вице-министр Кристина Гаруолене, госканцлер Альгирдас Стончайтис, вице-канцлер Лукас Савицкас.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Глава Минздрава вернулся из отпуска и принялся за решение проблем (9)

После инцидента с серверами e.sveikatа в Центре регистра...

Верига: реагенты для тестов на коронавирус уже закупаются, планируются и новые заказы (13)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

TOP новостей

Глава Минздрава заговорил о возвращении ограничений, действовавших во время карантина (11)

Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига сказал, что уже...

Литва официально поставлена в известность о загрузке топлива в БелАЭС (15)

Литва в четверг получила официальное подтверждение о...

За прошедшие сутки в Литве зафиксировали 23 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в Литве зафиксировали 23 новых случая...

Около российского посольства состоится акция протеста "За нашу и вашу свободу!" (79)

В пятницу около российского посольства, в сквере им....

В Лаздийском районе врач амбулатории напал на полицейских (3)

4 августа утром в Вейсеяй (Лаздийский район) пациенты и...

|Maža didelių žinių kaina