В своем аккаунте в соцсети фейсбук он заверил, что сам не вмешивается и не будет вмешиваться в работу правоохранительных органов, "в отличие от других политиков". Президент также добавил, что излюбленной в политике практике поиска "козлов отпущения" должен прийти конец, а руководители должны принять ответственность и "за хорошие, и за плохие дела" своей команды.

"Министру здравоохранения Аурелиюсу Вериге придется ответить на накопившиеся вопросы. Не мне, а обществу и компетентным ведомствам", - заявил президент.

Правоохранительные органы расследуют госзакупки экспресс-тестов для определения вируса COVID-19 на сумму 6 млн. евро и реагентов для определения COVID-19 на сумму 5 млн. евро. В деле о госзакупках экспресс-тестов подозрения в возможном злоупотреблении служебным положением и превышении полномочий предъявлены вице-министру здравоохранения Лине Ярушявичене. Она подала заявление об уходе с должности, которое министр планирует подписать в пятницу.

Верига утверждает, что обвинения вице-министру являются необоснованными, а после получения подробных разъяснений, они будут сняты.

Еще одно расследование о закупках реагентов для определения COVID-19 на сумму 5 млн. евро ведет Служба спецрасследований (ССР). В данном расследовании подозрения в торговле влиянием предъявлены бывшему руководителю Ассоциации помощи онкологическим больным Шарунасу Нарбутасу. По делу также были опрошены министр здравоохранения Верига, вице-министр Кристина Гаруолене, госканцлер Альгирдас Стончайтис, вице-канцлер Лукас Савицкас.