В четверг и пятницу он участвует в саммите ЕС в Брюсселе, на котором отношения после "Брексита" - одна из основных тем.
"Несмотря на то, каким будет сценарий, я считаю, что очень важно удержать СК максимально близко к ЕС", - сказал Г. Науседа журналистам в Брюсселе.
Он отметил, что Европе следует быть готовой к обоим сценариям "Брексита", а если соглашение не будет достигнуто, нужен план "для непредусмотренных случаев".
Президент Литвы также поблагодарил переговорщика по "Брекситу" со стороны ЕС Мишеля Барнье за усилия, направленные на достижение окончательного соглашения с СК.
"Все заинтересованы в достижении соглашения", - сказал литовский лидер.
Официальные лица ЕС в последнее время все громче предупреждают, что время для переговоров о торговле с СК после "Брексита" истекает.
Главные дискуссии связаны с правилами, обеспечивающими одинаковые условиям конкуренции, и разрешением для рыболовных предприятий ЕС на лов рыбы в британских водах.
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