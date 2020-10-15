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Отношения Евросоюза (ЕС) и Соединенного Королевства (СК) должны оставаться максимально тесными, как бы ни закончились переговоры о торговых отношениях, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Kiril Čachovskij

В четверг и пятницу он участвует в саммите ЕС в Брюсселе, на котором отношения после "Брексита" - одна из основных тем.

"Несмотря на то, каким будет сценарий, я считаю, что очень важно удержать СК максимально близко к ЕС", - сказал Г. Науседа журналистам в Брюсселе.

Он отметил, что Европе следует быть готовой к обоим сценариям "Брексита", а если соглашение не будет достигнуто, нужен план "для непредусмотренных случаев".

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Президент Литвы также поблагодарил переговорщика по "Брекситу" со стороны ЕС Мишеля Барнье за усилия, направленные на достижение окончательного соглашения с СК.

"Все заинтересованы в достижении соглашения", - сказал литовский лидер.

Официальные лица ЕС в последнее время все громче предупреждают, что время для переговоров о торговле с СК после "Брексита" истекает.

Главные дискуссии связаны с правилами, обеспечивающими одинаковые условиям конкуренции, и разрешением для рыболовных предприятий ЕС на лов рыбы в британских водах.

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