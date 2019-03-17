"Я надеюсь, что он будет энергичным и с новыми идеями, – сказал о будущем мэре В.Адамкус. – Вильнюс может надеяться на всё наилучшее".
Будущему мэру В.Адамкус пожелал выдержки и творчества.
В.Адамкус заявил, что было несложно определиться, кого поддержать во втором туре. "Оба опытные, оба были мэрами. Конечно, есть определённые различия в характерах и способах действия. Но я знаком с обоими и сказал бы, что определиться было не сложно. Надеюсь, моё решение будет правильным", – заявил В.Адамкус.
Избирателей на участке в то время, когда голосовал В.Адамкус, было немного, поэтому он сам обратился к председателю избирательной комиссии и спросил, активны ли люди. По заявлению председателя, до 11:00 проголосовали почти 350 человек, а это - лишь 8% избирателей округа.
Всё же председатель комиссии добавил, что надеется на активность избирателей и после обеда.
В.Адамкус поддержал его и призвал горожан голосовать: "Мы должны выбрать наилучшего мэра для города. Вильнюс это заслужил".
Во время второго тура В.Адамкус голосовал один, без жены Алмы - так же, как и во время первого тура.
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