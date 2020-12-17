Европейское агентство лекарственных средств 21 декабря должно авторизировать вакцину Pfizer-BioNTech от COVID-19, до 26 декабря вакцину доставят в разные страны ЕС.
Эту новость президенту страны сегодня утром подтвердил офис председателя ЕК Урсулы фон Ляйен. Президент считает, что вакцинация в Литве должна начаться с 27 декабря.
"Председатель ЕК сообщила, что первую партию вакцины страны ЕС получат до 26 декабря. Литва получит 0,6% первой партии, это несколько тысяч доз. Как только будет получена вакцина, Литва начнет прививать своих граждан. В первую очередь прививать будут врачей и людей из группы риска – пенсионеров", – сказал президент.
Он обсудил с Шимоните необходимость ускорения процесса вакцинации и обеспечить его эффективность со следующей недели.
Согласно планам, вторая партия в Литву поступит в январе.
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