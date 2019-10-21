"Мир должен сделать выводы из Фукусимской и Чернобыльской трагедий, мы должны совершенствовать меры, обеспечивающие безопасность атомной энергетики, активно действовать на международном пространстве, представляя права не только нашего региона, ЕС, но и людей всего мира на безопасное соседство", – отметил Г. Науседа в пресс-релизе, распространенном после встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ.
По словам Г. Науседы, Литва ощущает усиливающееся внимание японского предпринимательского и финансового секторов. Президент отмечает, что большой толчок этому придали вступившее в этом году соглашение ЕС и Японии о свободной торговле, а также политическое сотрудничество.
"Эти обстоятельства определяют новый этап отношений наших стран, перспективы экономического сотрудничества. Мы стремимся к тому, чтобы Литва, поднимающаяся в мировых рейтингах конкурентоспособности, стала привлекательным направлением для инвестиций японских компаний", – подчеркнул Г. Науседа.
На встрече обсуждалось дальнейшее развитие двухсторонних проектов лазерной промышленности, финансовой сферы, технологий наук о жизни, инновационных проектов.
Рядом с границей Литвы и близко от ее столицы Вильнюса Беларусь строит Атомную станцию, Литва же утверждает, что она является небезопасной и представляет угрозу национальной безопасности, экологии и людям, кроме того, Литва планирует не впускать электроэнергию с этой АЭС.
Г. Науседа отправился в Японию в воскресенье, его визит продлится до четверга.
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