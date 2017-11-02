Издание обращает внимание на жесткую позицию президента в отношении России и ее усилия по снижению влияния Москвы в энергетическом секторе.

"Д. Грибаускайте - первая женщина, избранная на пост президента Литвы (и единственная, переизбранная на второй президентский срок), создала репутацию последовательного критика Владимира Путина. Она оказывала давление на Запад с целью ужесточения санкций в отношении России и просила НАТО быстрее принимать решения по своему расширению в Восточной Европе. Во время состоявшихся недавно совместных военных учений России и Беларуси"Запад" она была одним из наиболее громких голосов, говоривших об опасности, обращающих внимание на то, что вызывает страх у многих - что Россия, возможно, готовится к конфликту с НАТО", - пишет Forbes.

"Она также продвигает проект, с тем, чтобы Евросоюз одобрил синхронизацию электросетей Балтийских стран с континентальной Европой", - отмечает журнал.

В прошлом году литовский президент занимала в этом списке 72-ое место.

Наиболее влиятельной женщиной мира в седьмой раз подряд объявлена канцлер Германии Ангела Меркель. Второе место Fobes присудил британскому премьеру Терезе Мей, а третье - бизнесвумен, филантропу Мелинде Гейтс.

Литовский премьер Беата Шидло заняла 31 -ое место, а президент Эстонии Керсти Калюлайд -78-ое.

Список наиболее влиятельных женщин мира Forbes составляет ежегодно с 2004 года.