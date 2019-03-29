Глава государства назвала открытие нового посольства мгновением исторической справедливости.

"Открытие нашего нового посольства – это еще один момент исторической справедливости. Общими усилиями Италии и Литвы удалось решить сложную проблему посольства в Риме, остававшуюся долгие годы еще со времен советской оккупации", – цитируются в пресс-релизе слова Д. Грибаускайте.

Президент не сомневается в том, что новое представительство будет значительным центром литовского притяжения в Риме, которое будет повышать известность нашего государства.

Посольство обосновалось во дворце Blumenstihl, в центре итальянской столицы. В здании XIX века известного итальянского архитектора Луки Каримини посольству Литвы достался весь четвертый этаж площадью 640 кв. метров. Здание является архитектурным памятником.

Помещения во дворце Blumenstihl Литва получила как компенсацию за здание посольства межвоенного периода Villa Lituania, которое перенял Советский Союз, оккупировавший Литву.