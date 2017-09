Грибаускайте находится с визитом в Нью-Йорке, где она заявила, что одно из доказательств ее слов - это российско-белорусские учения "Запад". "Запад" - это только один из признаков того, что Кремль никак не может побороть свою ненависть к Западу", – сказала 19 сентября президент Литвы. По ее словам, во время этих учений Кремль учит "свою армию атаковать Запад". Литва и другие страны Центральной и Восточной Европы неоднократно высказывали беспокойство в связи с этими учениями - их сценарием и масштабом. Статьи по теме: Глава Сил обороны Эстонии: Россия готова к военному вмешательству и в Беларуси Несмотря на то, что больше всего внимания на этой Генеральной ассамблее ООН уделяют Северной Корее, Ирану и ситуации с мусульманами рохинья в Мьянмне, глава Литвы призвала лидеров всего мира повернуться к Восточной Европе, где Россия применяет "методы шантажа, насмешек и агрессии". "Несмотря на то, что обязанности России, как постоянного члена Совбеза, - защита мира во всем мире, она напала на Грузию, незаконно аннексировала Крым и напрямую принимает участие в войне на востоке Украины, нарушая Хартию ООН", – сказала Грибаускайте. Перед тем, как литовский лидер поднялась во вторник на трибуну Генассамблеи, свои места покинули председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий и первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев, передает ТАСС. На встрече ООН речь идет и о реформе этой организации. Глава США Дональд Трамп и генсек ООН Антониу Гутерреш говорят о необходимость уменьшить бюрократию и укрепить деятельность организации. Литва поддержала инициативу Трампа - политическую декларацию, цель которой - реформа ООН, а Грибаускайте заявила, что ООН не сумела защитит мир от войн и нестабильности. "Сейчас мы должны выбирать: или дадим организации встать на борьбу со злоупотреблением, или сделаем ее ничего не значащей", – сказала президент Литвы. Членами ООН являются 193 страны.











164 Поделились

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.