Грибаускайте находится с визитом в Нью-Йорке, где она заявила, что одно из доказательств ее слов - это российско-белорусские учения "Запад".
"Запад" - это только один из признаков того, что Кремль никак не может побороть свою ненависть к Западу", – сказала 19 сентября президент Литвы.
По ее словам, во время этих учений Кремль учит "свою армию атаковать Запад". Литва и другие страны Центральной и Восточной Европы неоднократно высказывали беспокойство в связи с этими учениями - их сценарием и масштабом.
Несмотря на то, что больше всего внимания на этой Генеральной ассамблее ООН уделяют Северной Корее, Ирану и ситуации с мусульманами рохинья в Мьянмне, глава Литвы призвала лидеров всего мира повернуться к Восточной Европе, где Россия применяет "методы шантажа, насмешек и агрессии".
"Несмотря на то, что обязанности России, как постоянного члена Совбеза, - защита мира во всем мире, она напала на Грузию, незаконно аннексировала Крым и напрямую принимает участие в войне на востоке Украины, нарушая Хартию ООН", – сказала Грибаускайте.
Перед тем, как литовский лидер поднялась во вторник на трибуну Генассамблеи, свои места покинули председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий и первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев, передает ТАСС.
На встрече ООН речь идет и о реформе этой организации.
Глава США Дональд Трамп и генсек ООН Антониу Гутерреш говорят о необходимость уменьшить бюрократию и укрепить деятельность организации.
Литва поддержала инициативу Трампа - политическую декларацию, цель которой - реформа ООН, а Грибаускайте заявила, что ООН не сумела защитит мир от войн и нестабильности.
"Сейчас мы должны выбирать: или дадим организации встать на борьбу со злоупотреблением, или сделаем ее ничего не значащей", – сказала президент Литвы.
Членами ООН являются 193 страны.
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