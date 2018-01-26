"Мы можем ожидать, что она (Россия) останется непредсказуемо агрессивной и дестабилизирующей. Вот с чем мы сталкиваемся сейчас", - сказала литовский президент участникам форма во время дискуссии о Центральной и Восточной Европе.

Аналитики почти не сомневаются в том, что на президентских выборах в России победит нынешний президент Владимир Путин.

Беспокойство по поводу действий России в регионе Балтийского моря особенно выросло после аннексии Крымского полуострова и поддержки Россией сепаратистов на востоке Украины.