"Это результат последовательной и принципиальной работы правоохраны в последние несколько лет. В борьбе с коррупцией никаких компромиссов быть не может", - утверждает Д. Грибаускайте в присланном агентству BNS президентской пресс-службой комментарии. Генпрокуратура в пятницу предъявила двум парламентским партиям - Литовскому либеральному движению (ЛЛД) и Партии труда (ПТ) подозрения в одном из крупнейших дел о политической коррупции. Статьи по теме: Ландсбергис: наверное, это конец Движения либералов Сквернялис: это серьезный удар по политической системе Литвы Как указывает Служба спецрасследований (ССР), ЛЛД получил выгоду во время вероятно незаконной деятельности председателя партии, члена сейма созыва 2012–2016 годов Элигиюса Масюлиса и члена правления партии, члена сейма Шарунаса Густайниса. Есть подозрения, что Э. Масюлис, действовавший в пользу и в интересах партии, принял от вице-президента концерна MG Baltic Раймондаса Курлянскиса за принятие благоприятных и финансово выгодных для этого концерна политически решений, в свою пользу и в пользу партии взятку в размере 106 тыс. евро наличными, а также взятки в нематериальной форме. Также есть подозрения, что Ш. Густайнис, действовавший в пользу и в интересах партии, принял от Р. Курлянскиса за принятие выгодных концерну политических решений, в свою пользу и в пользу партии взятку в размере 8700 евро, замаскированную под финансовую помощь общественному учреждению, при организации обучения для членов партии. ПТ предъявлены подозрения в связи с действиями ее бывшего первого заместителя председателя, члена сейма созыва 2012–2016 годов Витаутаса Гапшиса.

