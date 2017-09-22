В борьбе с коррупцией компромиссов быть не может, говорит литовский президент Даля Грибаускайте, комментируя предъявленные в пятницу партиям подозрения в деле о политической коррупции.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Это результат последовательной и принципиальной работы правоохраны в последние несколько лет. В борьбе с коррупцией никаких компромиссов быть не может", - утверждает Д. Грибаускайте в присланном агентству BNS президентской пресс-службой комментарии.

Генпрокуратура в пятницу предъявила двум парламентским партиям - Литовскому либеральному движению (ЛЛД) и Партии труда (ПТ) подозрения в одном из крупнейших дел о политической коррупции.

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Как указывает Служба спецрасследований (ССР), ЛЛД получил выгоду во время вероятно незаконной деятельности председателя партии, члена сейма созыва 2012–2016 годов Элигиюса Масюлиса и члена правления партии, члена сейма Шарунаса Густайниса.

Есть подозрения, что Э. Масюлис, действовавший в пользу и в интересах партии, принял от вице-президента концерна MG Baltic Раймондаса Курлянскиса за принятие благоприятных и финансово выгодных для этого концерна политически решений, в свою пользу и в пользу партии взятку в размере 106 тыс. евро наличными, а также взятки в нематериальной форме.

Также есть подозрения, что Ш. Густайнис, действовавший в пользу и в интересах партии, принял от Р. Курлянскиса за принятие выгодных концерну политических решений, в свою пользу и в пользу партии взятку в размере 8700 евро, замаскированную под финансовую помощь общественному учреждению, при организации обучения для членов партии.

ПТ предъявлены подозрения в связи с действиями ее бывшего первого заместителя председателя, члена сейма созыва 2012–2016 годов Витаутаса Гапшиса.

BNS
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