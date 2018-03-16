"Прежде всего, мы должны слышать, видеть и реагировать на то, что говорят нам жители Литвы. То, что собралось много молодежи, действительно много людей, что это было мирное выражение мнения, очень важно. Это кажется и созреванием гражданственности, нашим людям становится не все равно, как работают политики, и это должно стать очень серьезным сигналом, особенно для Сейма, который все боле превращается в Сеймик раздора", - заявила журналистам президент в четверг, комментируя состоявшийся у парламента митинг.

Д. Грибаускайте считает, что толчком к недовольству и протестам общественности стал не только потерпевший крах на этой неделе импичмент депутату Миндаугаса Бастису, но продолжающиеся весь период после выборов разногласия в сейме.

"Я вообще считаю, что (...) не голосование по Бастису вызвало гражданский протест. Я склона считать, что все полтора года являются этому причиной, и было бы большой ошибкой политиков игнорировать мнение и настроения граждан. То, что практически все группы в Сейме не занимаются своей непосредственной работой, а занимаются перебранками, это и хотели сказать люди, продемонстрировать свою оценку", - сказала президент.

Предложения оппозиции провести досрочные парламентские выборы руководитель страны назвала нереалистичными рассуждениями и призвала заниматься реальными делами, вместо рассмотрения нереализуемых инициатив.