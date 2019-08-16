Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу уволил подозреваемого во взяточничестве судью Вильнюсского окружного суда (ВОС) Хенрикаса Яглинскиса, а по поводу увольнения судей Верховного суда Литвы (ВСЛ) и Апелляционного суда Литвы (АСЛ) обратился в Сейм.
Судейский совет неделю назад констатировал, что два этих судьи дискредитировали своим поступком звание судьи.
Президент Литвы уволил одного подозреваемого судью, по поводу еще двоих обратился в Сейм (1)
Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу уволил...
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