Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу уволил подозреваемого во взяточничестве судью Вильнюсского окружного суда (ВОС) Хенрикаса Яглинскиса, а по поводу увольнения судей Верховного суда Литвы (ВСЛ) и Апелляционного суда Литвы (АСЛ) обратился в Сейм.
Henrichas Jaglinskis
© DELFI / Domantas Pipas

Судейский совет неделю назад констатировал, что два этих судьи дискредитировали своим поступком звание судьи.

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