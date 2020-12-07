Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в понедельник.

"Этот кабинет (министров) приступает к работе в нелегкий для Литвы период и, наверное, первоочередной, неотложной задачей будет преодоление этого пандемического кризиса (...), принятие очень важных и оперативных решений, которые бы дали результат незамедлительно", - сказал Г. Науседа.

В составе правительства - девять министров, предложенных партией консерваторов Союз отечества - Литовские христианские демократы, три министра, делегированных Партией свободы, и два министра, которых предложило Движение либералов.

Министерство финансов возглавила Гинтаре Скайсте, Министерство обороны - Арвидас Анушаускас, Министерство внутренних дел - Агне Билотайте, Министерство здравоохранения - Арунас Дулькис, Министерство иностранных дел - Габриэлюс Ландсбергис, Министерство социальной защиты и труда - Моника Навицкене, Министерство образования, науки и спорта - Юргита Шюгждинене, Министерство энергетики - Дайнюс Крейвис, Министерство сельского хозяйства - Кястутис Навицкас, Министерство экономики и инноваций - Аушрине Армонайте, Министерство юстиции - Эвелина Добровольска, Министерство транспорта - Марюс Скуодис, Министерство окружающей среды - Симонас Гентвилас, Министерство культуры - Симонас Кайрис.

Г. Науседа также назвал амбициозной программу нового правительства.

"Она действительно амбициозная, соответствует тем вопросам, которые я поднимаю в качестве целей государства всеобщего благосостояния. Довелось немало дискутировать с кандидатами в министры, и я могу твердо сказать, что во многих случаях установки, цели, стратегии совпадают, поэтому я надеюсь на тесное сотрудничество и в дальнейшем", - сказал Г. Науседа.

И. Шимоните надеется, что обсуждение правительственной программы в парламенте состоится в ближайшее время и новое правительство сможет приступить к работе.

"Время сейчас, видимо, является решающим фактором, если иметь в виду и ситуацию с COVID, и необходимость утверждения государственного и других бюджетов на следующий год, чтобы мы могли слаженно начать приходящий год. Времени для этих решений у правительства будет немного", - подчеркнула премьер.

Г. Науседа говорит, что важны будут все министерства, но его самое пристальное внимание будет направлено на сферы образования, культуры, экономического благосостояния и социальной справедливости.

Он подчеркнул, что утвержденные министры соответствуют его требованиям по опыту, квалификации, "порядочности и репутации".

Президент также позитивно оценил отраженное в программе правительства стремление улучшить состояние системы образования, "в корне - не косметическими мерами, а вполне четкими и понятными для общества решениями и с целью достижения национального согласия".

"Поэтому я надеюсь на тесное сотрудничество с руководителями конкретных министерств, думаю, что этот контакт мы сохраним на протяжении всего срока полномочий, так как (...) первые наши встречи с кандидатами были очень конструктивными, деловыми", - добавил глава государства.

Правительство приступит к работе, когда Сейм утвердит его программу и министры дадут присягу.