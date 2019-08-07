На место министра транспорта и коммуникаций вместо Рокаса Масюлиса назначен представитель Избирательной акции поляков Литвы (ИАПЛ) Ярослав Наркевич, на посту главы министерства внутренних дел Эймутиса Мисюнаса назначена также представительница ИАПЛ Рита Тамашюнене, а в Гедрюса Сурплиса на посту главы министерства сельского хозяйства сменит член Сейма Литвы, социал-трудовик Андрюс Палёнис.
Saulius Skvernelis ir Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

Поскольку сменился более чем один министр, правительство должно будет пройти процедуру доверия в Сейме Литвы.

Правительство обновляется после заключения в начале июля коалиционного соглашения между этой партией, Литовским союзом "аграриев" и "зеленых", Литовской социал-демократической трудовой партией и партией "Порядок и справедливость".

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В правительстве остаются работать все прежние министры, делегированные "крестьянами": министр окружающей среды Кястутис Мажейка, министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, министр финансов Вильнюс Шапока, министр обороны Раймундас Кроблис, министр культуры Миндаугас Кветкаускас, министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис, министр здравоохранения Аурелиюс Вярига, министр образования Альгирдас Монкявичюс.

На своем посту также остается делегированный социал-трудовиками министр иностранных дел Линас Линкявичюс, пока занимающий пост министра экономики Виргиниюс Синкявичюс выдвигается в представители Литвы в Еврокомиссии.


С. Сквернялис был вновь назначен премьером в конце июля после процедуры возвращения полномочий в связи с присягой нового президента Литвы.

По коалиционному соглашению социал-трудовикам принадлежат посты глав МИД и Минсельхоза, а ИАПЛ – внутренних дел и транспорта.

По этому соглашению "Порядку и справедливости" (ПС) достался портфель министра обороны, однако поскольку Р. Кароблис остался на своем посту, партия требует новый пост министра.

Лидеры ПС и "аграриев" не исключают, что этой партии позднее может достаться министерство экономики, когда В. Синкявичюс отправится работать в Брюссель, сообщил портал 15min.lt.

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