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Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг в беседе по видеосвязи с главой Израиля Реувеном Ривлином отдал дань уважения к Виленскому гаону в связи с 300-летием со дня его рождения, а также пригласил президента Израиля в Литву.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

Как информировало ведомство президента, в беседе с Р. Ривлином Г. Науседа отметил, что благодаря интеллекту и эрудиции Виленского гаона "Вильнюс стал духовным центром евреев в Европе, который был известен во всём мире".

"Благодаря ему Вильнюс оказался на карте мира как столица изучения Торы и Талмуда, а также как религиозный центр иудеев. Учение Виленского гаона, основанное на упорстве, терпении и самоотдаче делу распространения духовной силы и стремлении к мудрости, вдохновляет в самые тяжёлые минуты", - сказал Г. Науседа.

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В завершение беседы президент также поздравил Израиль с наступающей 72-ой годовщиной независимости и пригласил израильского руководителя посетить Литву.

300-летие со дня рождения Элияху бен Шломо Залмана, более известного как Виленский гаон, отмечается 23 апреля. В его честь, а также в честь 700-летней истории евреев в Литве 2020 год объявлен Годом Виленского гаона и истории евреев Литвы.

Как сообщает офис президента, Г. Науседа в беседе подчеркнул, что Литва остаётся домом для многочисленной диаспоры литваков, рассеянной по всему миру, а еврейская община Литвы активно поддерживает связи с литваками, проживающими в Израиле, США, Южной Африке, Франции и других странах.

Президенты Литвы и Израиля также затронули вопрос о борьбе с коронавирусом в странах, обсудили меры по восстановлению экономики.

"Было достигнуто единое мнение, что этот полный вызовов период в мире требует исключительного внимания к международным отношениям и солидарности стран", - говорится в сообщении.

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